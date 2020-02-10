الشرطة فى هونج كونج تلاحق شخصين هربا من الحجر الصحى لفيروس "كورونا"

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أعلنت الشرطة فى هونج كونج، اليوم الاثنين، أنها تبحث عن شخصين فارّين من الحجر الصحى، وذلك فى مخالفة لقرار الحجر الصحى الذى فرضه الإقليم على كل وافد من الصين إليه، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكترونى، أن مسئولى الصحة فى البلاد أكدوا إصابة حالتين جديدتين بفيروس "كورونا".

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة فى البلاد صوفيا تشان سيو تشيه، أنه تم العثور على تسعة أشخاص قد غادروا أماكن إقامتهم المُحددة منذ أن تم فرض تدابير الحجر الصحى الإلزامية، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن الشخصين الفارين.

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 908 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 40171 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 40171 حالة فى العالم وأدى لوفاة 908 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.