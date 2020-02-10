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الزراعة: لجان مرورية لـ6 أصناف خضر لمواجهة أى حالة مرضية بسبب التقلبات الجوية

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:00 ص
الزراعة: لجان مرورية لـ6 أصناف خضر لمواجهة أى حالة مرضية بسبب التقلبات الجوية وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها على زراعات الخضر لرصد أى حالة مرضية للنبات وأى تضرر للزراعات بسب التقلبات الجوية، وعمل برامج توعوية بنشر لجان متخصصة بالحقول، من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعة، ومعهد أمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين لأصناف الخضر الشتوية المتأخرة  خاصة الطماطم، الفلفل، الكرنب، الباذنجان، البسلة، الفاصوليا، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك لجان منتشرة  من قبل إدارة الخضر والمحاصيل البستانية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة ولجان متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية، لرصد حالات المتغيرات على الزراعات الفاكهة والخضر بسب التقلبات الجوية، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة لتلقى اى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع ادرات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة  لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية.

وكشف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من مهام  اللجان المشكلة من قبل  إدارة  الخضر التابعة للإدارة، ومعهد امراض النبات، ومعهد وقاية النبات التابعين لمركز البحوث الزراعية، وقطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة لقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين لأصناف الخضر الشتوية المتأخرة  خاصة الطماطم، الفلفل، الكرنب، الباذنجان، البسلة، الفاصوليا، الخرشوف، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

وأكد التقرير، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والامطار من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 


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