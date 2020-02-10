التخدير الآمن أساس نجاح جراحات السمنة.. الدكتور كريم صبرى يؤكد

تقرير خاص

مرحلة التخدير ضمن جراحات السمنة من أهم المراحل التي يمر بها مريض السمنة، وهناك الكثير من المرضى يشعرون بالقلق الشديد من التخدير خاصة المصابون بمشاكل التنفس.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي أهمية أختيار طبيب التخدير المحترف من أجل جراحة سمنة ناجحة بدون أي مضاعفات.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن التخدير يعتبر من أهم مراحل جراحات السمنة بعد اختيار الجراح المحترف، فمن الضروري أن يكون طبيب التخدير متخصص جدا في جراحات السمنة المفرطة ويكون له تاريخ طويل من حالات السمنة التي قام بتخديرها من قبل، وأن يكون لديه من الخبرة ما يجعله يتعامل مع مشاكل المرضى المصابين بالسمنة.



مواصفات يجب توافرها في طبيب التخدير لجراحات السمنة

وأشار إن هناك بعض المرضى يكون لديهم قصر في منطقة الرقبة وتكون حولها دهون، وفي كثير من حالات السمنة المفرطة يكون لديهم مشاكل في التنفس، حيث يصابون بإنقطاع النفس أثناء النوم، ومشاكل كثيرة تحتاج الي حرفية في التعامل معها والتي تتعلق بشكل مباشر بالتخدير.



واستطرد حديثه إن طبيب التخدير المحترف يقوم بتخدير حتى الأعصاب التي تسبب في ألم ما بعد الجراحة، حتى في أماكن الفتحات الصغيرة التي يدخل منها المنظار، ويمكنه أيضا أن يخضع المريض إلي تقنية "الفاست تراك" حيث يكون لديه القدرة على أن يوقظ المريض بعد اجراء العملية بدقيقة بإعطاؤه التخدير المناسب لمدة اجراء العملية.

وأكد الدكتور كريم صبري على إنه لا يوجد مريض سمنة سليم 100% فهناك مرضى السكر وهناك أيضا مريض القلب والضغط وجميع الأجهزة التي نستخدمها مؤهلة للتعامل مع هذه المشاكل بل جميعها، والتخدير المحترف هو القادر على أن يعبر بالمريض الي بر الامان، مع توافر مكان آمن "المستشفى"، لافتاً إن التخدير الآن في مراكز السمنة آمن جدا ولكن يفضل اختيار الطبيب المحترف ذو الكفاءة العالية.

يشار إلي إنه يوجد مراكز متكاملة لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في كلا من مصر الجديدة والتجمع الخامس والمعادي والمهندسين ومحافظة الأسكندرية ومحافظة الغربية، حيث تقدم المراكز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .