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الإمارات تستأنف خدمة البريد مع قطر بعد توقفها ثلاث سنوات

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:12 م
الإمارات تستأنف خدمة البريد مع قطر بعد توقفها ثلاث سنوات بريد الامارات
رويترز

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استأنفت دولة الإمارات العربية المتحدة ، خدمة البريد مع قطر ، بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها بسبب خلافات سياسية.وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

 

وبدأت الخدمات غير المباشرة في التاسع من فبراير بنقل البريد عبر سلطنة عمان وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى واطلعت عليها رويترز. ولم يتضح على الفور سبب استئناف الخدمة.

 

ولم يرد على الفور المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات أو وزارة الخارجية على طلب رويترز التعليق على استئناف خدمة البريد. وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة ، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير لبحث كيفية تحسين الروابط.

 

وأضاف "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وأكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين. ولم يتسن الاتصال ببريد الإمارات أو السلطات القطرية على الفور للحصول على تعليق رسمي.

 

 


الامارات

قطر

البريد

الأمم المتحدة

خدمة البريد

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