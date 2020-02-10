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اسكتلندا تنضم للولايات المتحدة بمختبرات خاصة لتشخيص فيروس كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:30 م
اسكتلندا تنضم للولايات المتحدة بمختبرات خاصة لتشخيص فيروس كورونا مختبرات جديدة لتشخيص كورونا فى
كتبت إيناس البنا

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بعد تعدد حالات الإصابة التي ضربت إنجلترا وبعدها اسكتلندا، تم الانتهاء من إنشاء معملين الاختبار الجديدة لفيروس كورونا في اسكتلندا، حيث كانت الاختبارات المأخوذة من أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس يتم إرسالها اسكتلندا إلى إنجلترا.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في اسكتلندا، وفقا لتقرير موقع الإذاعة البريطانية BBC"، إن مختبرات مستشفى جلاسكو الملكي ومستشفى رويال إدنبرج ستبدأ في اختبار العينات، وتم حتى الآن اختبار 38 شخصًا في اسكتلندا للتأكد من إصابتهم بالفيروس، وفى حال ثبوت إصابة أي شخص بالفيروس، فسيتم إجراء اختبار تأكيدي في مختبر كوليندال للصحة العامة في لندن.

مختبرات تشخيص كورونا فى اسكتلندا
مختبرات تشخيص كورونا فى اسكتلندا

 

يأتي هذا بعد موافقة هيئة الأدوية والغذاء الأمريكية FDA على طلب  منح تراخيص الطوارئ من قبل مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC، للعمل على إجراء اختبار PCR الخاص بتشخيص فيروس كورونا وإرسالها إلى المعامل المركزية الخاصة بهم على مستوى عدد من الولايات الأمريكية.

وواصلت حتى اليوم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ 40.000 إصابة فيما سجلت حالات الوفاة ما يتجاوز 900 حالة معظمهم بالصين.

وفى نفس الإطار أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم عن إصابة 27 من الأجانب المتواجدين داخل البلاد بفيروس كورونا، وسقوط حالتين وفاة من بينهم.

ويأتي ذلك في إطار قيام منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، بإرسال فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث توجه الفريق إلى بكين للمساعدة فى التحقيقات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا.

 

 


فيروس كورونا

تفشى فيروس كورونا

اختبارات تشخيص كورونا

وزارة الصحة الصينية

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