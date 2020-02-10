فكتوريا (أ ش أ)

أعلنت هونج كونج، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 38 شخصا، وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن إجمالى عدد المصابين ارتفع بعد تسجيل حالتى إصابة جديدتين، واحدة لرجل يبلغ من العمر 69 عاما وليس لديه سجل سفر إلى البر الرئيسي للصين، والأخرى لسيدة تبلغ من العمر 55 عاما.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن من بين الحالات المصابة، يرقد 4 أشخاص حاليا في حالات حرجة، فيما وصف الأطباء حالة مريض خامس بـ"الخطيرة".

ويسبب فيروس "كورونا" مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 908 حالات وفاة و40171 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس.



وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير عن 3062 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و97 حالة وفاة جديدة يوم الأحد بواقع 91 حالة في مقاطعة هوبي، وحالتين في مقاطعة آنهوي إلى جانب حالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونغجيانغ و جيانغشي و هاينان و قانسو.



وأضافت اللجنة أن 6484 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23589 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 3281 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، وتم تعقب 399487 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مايزال 187518 شخصًا منهم يخضعون للملاحظة الطبية.



وأوضحت أنه بنهاية الأحد، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس) لليوم السادس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 444 حالة مؤكدة جديدة يوم الأحد خارج المقاطعة.

وكانت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي خلال الأيام الماضية هي 890 حالة يوم الاثنين، و731 حالة يوم الثلاثاء، و707 حالات يوم الأربعاء، و696 حالة يوم الخميس، و558 حالة يوم الجمعة، و509 حالات يوم السبت.

