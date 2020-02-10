وأضافت الشبكة الأمريكية أن من بين الحالات المصابة، يرقد 4 أشخاص حاليا في حالات حرجة، فيما وصف الأطباء حالة مريض خامس بـ"الخطيرة".
ويسبب فيروس "كورونا" مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).