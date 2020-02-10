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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بصعود معظم القطاعات

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:36 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بصعود معظم القطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 23.21 نقطة ليصل إلى مستوى 7975.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.16% خاسراً 11.74 نقطة ليصل إلى مستوى 7263.56 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 58.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 159 شركة، فيما تراجعت 32 شركة.
 
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.922%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.17%.
 
وجاء سهم "متلايف إيه أي جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.81%، ثم الباحة بنسبة 7.43%، ثم الأسماك بنسبة 4.84%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.61%، ثم الجوف بنسبة 2.07%، ثم وقت اللياقة بنسبة 1.55%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور الشروط والأحكام لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، وذلك بعد الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. 
 

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