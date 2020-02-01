لو من عشاقه ..أيهما أفضل لصحتك الأرز البنى أم الأبيض؟ اعرف الإجابة

كتبت أمل علام

يمكن للأرز، وهو غذاء رئيسي للمطبخ لبعض الشعوب، أن يؤدي العجائب عندما يتعلق الأمر بصحتك العامة، يأتي الأرز بعدة ألوان وأشكال وأحجام، والأكثر شعبية هو الأرز الأبيض، والأرز البني، الأرز الأبيض العالمي هو النوع الأكثر شيوعًا، وفقًا للأرقام، ولكن الأرز البني يُعترف به على نطاق واسع كخيار أكثر صحة، يشير إلى ارتفاع شعبية متنوعة.



اعرف فوائده

هل هناك فرق بين الأرز الأبيض والأرز البني؟

الأرز البني والأبيض، كلاهما مصادر ممتازة للنشا، على الرغم من الفوائد نفسها لكلا النوعين من الأرز، يعتبر الأرز البني أفضل من الأبيض بطرق معينة..



فوائد لا تعرفها عن الارز البنى

دعونا نلقي نظرة على الفوائد الصحية التي يمتلكها هذان النوعان المختلفان من أنواع الأرز...

سنبحث في الاختلافات الرئيسية بين الأرز البني الأبيض، والطريقة التي تؤثر بها على الظروف الصحية، وصحتك العامة..



لا يزيد من مستوى السكر فى الدم

الأرز البني هو نوع من الحبوب الكاملة، وهو أكثر فائدة من الأرز الأبيض، على عكس الأرز الأبيض، يتم الاحتفاظ بالنخالة، وبالتالي يعتبر الأرز البني مصدرًا غنيًا للفيتامينات والمعادن، الفرق الصارخ الوحيد الذي ينشأ بين الأرز الأبيض والبني هو الطريقة التي يتم بها إعداده قبل أن يصل إلى السوق، الأرز الأبيض يخلو من جميع العناصر الغذائية بسبب عملية طحن لا تعد ولا تحصى، هذا الأرز المطحون يتم اعداده أيضًا قبل أن يتوجه إلى السوق، بصرف النظر عن إزالة القشر والنخالة، يتم أيضًا تجريد العناصر الغذائية الأساسية من هذه العملية.



يساعد فى خفض الوزن

الأرز البنى قليل السعرات الحرارية ..

وقال موقع" boldsky"، يحتوي الأرز البني عمومًا على عدد قليل من السعرات الحرارية لكل وجبة مقارنة بالأرز الأبيض، وفقًا لتقارير وزارة الزراعة الأمريكية، يوفر 1 كوب من الأرز البني المطبوخ 218 سعر حراري، بينما يحتوي الأرز الأبيض المطبوخ على 242 سعر حراري لكل كوب، لذلك، إذا كنت تحاول خفض السعرات الحرارية، فإن الأرز البني هو الخيار الأفضل، كما أنه يحتوى على الألياف الصحية، والمواد المضادة للأكسدة، وكذلك لديه الكثير من الفيتامينات والمعادن الأكثر أهمية، يوفر 100 جرام من الأرز البني المطبوخ على 1.8 جرام من الألياف، في حين أن 100 جرام من الأرز الأبيض يوفر فقط 0.4 جرام من الألياف.



فوائد الارز البنى

وأضاف الموقع، يعتبر الزرنيخ عنصر كيميائي موجود في جميع الأطعمة والمشروبات تقريبًا، ولكن يوجد عادة فقط بكميات صغيرة، وبكميات كبيرة يمكن أن يكون سامًا لجسمك، يمكن أن يزيد من خطر الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض القلب، والسكري من النوع 2، الأرز البني يميل إلى أن يكون أعلى في الزرنيخ من الأرز الأبيض، لكن، لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة، إذا كنت تأكل الأرز باعتدال كجزء من نظام غذائي متنوع، مشيرا إلى أن تناول الأرز البني بدلا من الأبيض قد يساعد أيضا بشكل كبير في خفض الوزن، مثل خفض مؤشر كتلة الجسم ، ومحيط الخصر، والفخذين، يعتبر الأرز البني هو الخيار الأفضل للمساعدة في إنقاص الوزن.



يحتوى على الالياف

الأرز البنى يحتوى على الألياف ..

وأوضح الموقع، يعتبر الأرز البني غنيًا جدًا بالماغنسيوم والألياف، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم، وفقا للدراسات الحديثة، يقال إن استهلاك الأرز البني، يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، يمكن أن يساعد استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني على خفض مستوى السكر في الجسم، وكذلك تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، مؤكدا أن الأرز الأبيض، يزيد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل أسرع من البني.