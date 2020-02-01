لو شعرك خفيف وضعيف ..اعرفى إزاى تعالجي المشكلة

كتبت نهير عبد النبى

ضعف الشعر وتساقطه من المشاكل الشائعة التى تعانى منها السيدات دائما وتسبب لهن الذعروالقلق الشديد، قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل فقرالدم وفقدان الفيتامينات والعناصر الغذائية فى الجسم وقد يكون نتيجة إهمال الشعرواستخدام مواد كيميائية تؤثرعلى بصيلات الشعر.

وحسب ما ذكره موقع blog فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لزيادة كثافة الشعروهى:

نصائح لزيادة كثافة الشعر



1:ينصح السيدات دائما بالاعتناء بغسل الشعر برفق واستخدام مشط بسنون واسعة حتى لا يتعرض للتلف والتساقط.

2:تدليك الشعربالزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصرالغذائية التى تعزز فروة الرأس وتحميه من التساقط والتلف، ومنها زيت "جوز الهند، الزيتون، الجرجير، اللوز".

3:الابتعاد عن المواد التى تحتوى على المواد الكيميائية حيث أنها تؤثرعلى صحة الشعر وتسبب التساقط والتلف، ومنها الشامبو والصبغات والكريمات التى تستخدم على الشعر.

4:ينصح بعدم الافراط فى غسل الشعر حتى لا يفقده الزيوت الطبيعية به، فمن الممكن غسل الشعر مرتين فى الاسبوع بمياه فاترة.

5:من الطرق الصحية تجفيف الشعرجيدا بعد غسله حتى لا يتعرض للتلف والتساقط.

6:ينصح باتباع نظام غذائى صحى يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف، وخصوصا الخضروات والفواكه.

7:الابتعاد عن التوتر والقلق والضغط العصبى فهى من المشاكل النفسية التى تؤثر على صحة الجسم والشعر وتسبب التساقط والتلف.

8: تعتبر فاكهة الافوكادو من أفضل أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الشعرسواء عن طريق تناولها أو عمل ماكس الافوكادوعلى الشعرلتعزيز فروة الرأس وكثافته.

9:خل التفاح، يحتوى خل التفاح على نسبة عالية من العناصر الغذائية التى تعمل على نمو الشعر وكثافته والتخلص من الالتهابات والجراثيم.

10:يعتبر البيض من الطرق الطبيعية التى تساعد على نمو وتغذية الشعر وحمايته من التساقط والتلف حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين، وذلك عن طريق خلط البيض مع قطرات الليمون ووضعه على الشعر.