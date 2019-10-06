5 فيتامينات هتحمى شعرك من التلف والتساقط والقشرة .. اعرفيهم

كتبت نهير عبد النبى

تشكو العديد من الفتيات والسيدات من تساقط الشعر تلفه، وتؤثرعلى حالتهن النفسية، قد يكون ذلك نتيجة إصابة فروة الرأس بالالتهابات والحكة أونتيجة سوء التغذية ونقص الفيتامينات فى الجسم أواستخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية مما يؤثر على صحة الشعر.

وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag فأن هناك العديد من الفيتامينات التى تحافظ على صحة الشعر وتقوى بصيلاته ومنها:

1:فيتامين E

يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والخصائص التى تعزز فروة الرأس وتحد من الالتهابات وتساقط الشعر وتلفه، كما أنها تعالج قشرة الشعر، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين E ومنها " السبانخ، اللفت، اللوز".

2:فيتامين ب

له دور فعال فى علاج تساقط الشعر والتهابات فروة الرأس ويوجد فى "القرنبيط ، الجزر، الخضروات الورقية،البيض، الدواجن".

3: فيتامين أ

يحتوى على البيتا كاروتين الذى يعمل على علاج جفاف الشعروحمايته من الالتهابات والتلف، ويوجد فى" البطاطا، السبانخ،الخوخ".

4:فيتامين سى

يحتوى على نسبة عالية من الخصائص التى تعزز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كم اانه يعمل على تعزيز صحة الشعروحمايته من التلف والتساقط، ويوجد فى "البرتقال، الجوافة، الليمون، اليوسفى".

5:فيتامين د

من الفيتامينات الهامة لصحة الشعروالبشرة، حيث انه يحمى من تجاعيد البشرة والبقع الداكنة ويعزز فروة الرأس ويحميها من التلف والتساقط.