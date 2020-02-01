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لو بتخططي للحمل تعرفي على أغرب أعراض فترة التبويض

السبت، 01 فبراير 2020 05:00 م
لو بتخططي للحمل تعرفي على أغرب أعراض فترة التبويض التبويض
فاطمة ياسر

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إذا كنتي تخططين للحمل، فعليك التعرف علي أغرب  وأهم الأعراض التي تتعرض لها النساء خلال فترة التبويض، والتي تساهم في معرفة حقيقة إذا كنتي في فترة التبويض أم لا، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

أكد التقريرأن التعرض للتشنج في البطن يعد من أبرز أعراض وعلامات التبويض عند النساء، ويكون هذا التشنج في احدي جانبي البطن وهذا علامة علي المبيض الذي سيطلق البويضة الجاهزة للتبويض، كما أن التشنج في البطن يكون أسفلها، ويجب أن تعلم الكثير من النساء أن التبويض يحدث منتصف الشهر.

وأشار التقرير أن بعض النساء يتعرضن للإصابة بألم الثدي ويصاحبه وجع في الحلمة،  وهذا يعد من علامات علي استعداد الجسم للحمل، ويحث هرمون البروجسترون التناسلي الثديين على البدء في الاحتفاظ بالسوائل.

كما أوضح التقرير، أن بعض النساء يتعرضن للانتفاخ حول البطن، وذلك نتيجة لارتفاع مستويات هرمون البروجسترون بالجسم، وأيضا يبدأ الثدي في الاحتفاظ بالمياه وبقية أعضاء الجسم وخاصة البطن.

وأضاف التقرير أن النساء خلال فترة التبويض تتسبب في التعرض للتحولات في درجة حرارة الجسم أي تصبح درجات حرارة الجسم غير منتظمة ففي بعض الأحيان تكون مرتفعة والبعض الأخر تكون منخفضة، ولكن خلال فترة التبويض تتعرض معظم النساء لانخفاضًا ملموسًا في درجة حرارة الجسم قبل الإباضة مباشرةً.

وأكد التقريرأن النساء خلال فترة التبويض يزداد الرغبة الجنسية لديها، وهذا الأمريمكن أن يكون أحد الأعراض الرئيسية للإباضة، وهذه هي الطريقة الطبيعية لزيادة فرص الحمل، فهناك دراسة نشرت في مجلة Human Reproduction أن النساء خلال فترة التبويض يتعرضن لزيادة بنسبة 24 في المائة في النشاط الجنسي خلال الأيام القليلة الأكثرخصوبة من دورة المرأة الشهرية، وهذا نتيجة لارتفاع نسبة هرمون الاستروجين والتستوستيرون بالجسم.

 


التبويض

التخطيط للتبويض

ما هي علامات التبويض

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