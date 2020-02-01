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صحة مصر عز.. اعمل الصح

السبت، 01 فبراير 2020 07:39 م
صحة مصر عز.. اعمل الصح صيدليات عز الدين
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اعمل الصح !! نصيحة كثيراً ما تتردد فيما بيننا سواء بشكل حقيقي أو علي سبيل المزاح، في الواقع هذه النصيحة تطلب منك أن تقوم بعمل ما تراه وتعتقده مناسب وصحيح من وجهة نظرك .. قد يبدو ذلك مقبولاً في معظم الأحيان علي أساس أنك صاحب القرار دائماً فيما يخص حياتك الشخصية والعملية وما إلي ذلك.. 
 
إلي أن تأتي اللحظة التي يجب فيها أن نرجع جميعاً لما هو صحيح وعلمي، إنه الوقت الذي لا يمكن فيه الرجوع إلا لنصيحة المختص, نصيحة الخبير المدرب.
 
صيدليات عز الدين حريصة دائماً أن يكون عندها إجابة للسؤال المكمل للمشهد وهو "يعني أعمل ايه ؟!", في كل ما يخص الصحة والجمال،لأنها بدأت في السوق المصري منذ 10 سنوات وتضع دائماً جودة الخدمة والنصيحة الصادقة الأمينة في أولي أولوياتها ومقدمة اهتماماتها .
 
لذلك فرؤيتها هي أن تكون الصيدلية الأولى للعملاء من حيث تقديم النصح الطبي \ التجميلي وجودة الخدمة.
 
عز الدين الأن مُقدمة علي ان تكون هي المرجع والمصدر لكل من يبحث عن النصيحة في مختلف المجالات من صحة ودواء ، تجميل ، استشارات غذائية ورياضية.
 
بدأت الصيدليات بروح الشباب المصري وجهدهم واحسانهم ومازلت علي العهد تكبر وتتوسع في شتى المحافظات بأفضل فريق صيدليات مصري شاب ومدرب جيداً من الصيدلي لأخصائي التجميل للمساعد وحتي مندوب التوصيل المنزلي المختار بعناية حتي يكون مصدر للأمان والثقة في رحلاته لمنازل عملائنا.
 
وصلت صيدليات عز الدين الآن لما يفوق ال 50 فرع في كل من القاهرة و الجيزة و كفر الشيخ و الفيوم و بورسعيد و الاسماعيلية و العين السخنة.
 
ودائماً ما حرصت علي أن تحظى بثقتكم وأن تكون الشريك الصحي والتجميلي الأفضل للمواطن المصري ولم تسعي لنمو سريع زائف او بروباجندا فارغة.
 
لم تتسرع المجموعة في حملتها, بل انتظرت 10 سنوات, ترسخ فيها جذورها في سوق الدواء المصري, وتعلي من قيم التعلم وخدمة المريض, وتخدم مع بداية كل عام شريحة أعرض من المصريين.
 
عز الدين تقود حملة تسويقية واسعة النطاق ليعلم المصريون جميعاً، أن مصر مازالت تزخر بالشباب المجتهد الطموح الواعي المدرب، وأن هناك ألف فتاة وشاب قلبهم علي قلب فريق واحد ولهم هدف واحد وهو تقديم افضل خدمة وجودة لكل ضيوف صيدليات عزالدين.
 
الحملة انتشرت في كل مكان وفي مجموعة من القنوات الفضائية الرائدة, بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي, سعياً لتقديم خدمة أفضل للمصريين جميعاً ليعيشوا حياة أكثر صحة وجمال وراحة.
 
صيدليات عز الدين (1)
 
صيدليات عز الدين (2)
 
صيدليات عز الدين (3)

 


عز الدين

من شباب مصر الي شعب مصر

صحة مصر عز الصحة عز

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