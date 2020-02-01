العربية: سماع صوت انفجار بالقرب من ساحة التحرير في بغداد

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مصادر لها، سماع صوت انفجار بالقرب من ساحة التحرير في بغداد.

وتوافد مئات المتظاهرين العراقيين إلى ساحات التظاهر فى بغداد، أمس الجمعة، فيما اتخذت إجراءات احترازية فى الناصرية لتأمين المتظاهرين الذين طالبوا بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالبهم وحمايتهم.

يأتى ذلك بعد أن أطلق ناشطون دعوات لتظاهرة كبرى فى ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وساحات الاعتصام فى المحافظات الجنوبية، تنديدا بعمليات القتل المستمرة للمتظاهرين السلميين.

الدعوات تأتى أيضًا للضغط على الطبقة السياسية من أجل تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات، بحسب وكالة قناة العربية.

من جهته، أكد الناشط المدنى العراقى علاء الركابى عن استعداداتهم وجاهزيتهم لتنظيم مسيرة كبرى من جميع المحافظات العراقية باتجاه ساحة التحرير ببغداد لإيصال صوت المتظاهرين للعالم.

ويتوقع مشاركة واسعة من قبل المحتجين، خاصة مع قرب انتهاء مهلة رئيس الجمهورية للكتل السياسية بترشيح رئيس للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي.