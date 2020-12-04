اليوم السابع
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نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة مراجعة تراخيص البناء

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:40 م
نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة مراجعة تراخيص البناء نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة مراجعة تراخيص البناء
الفيوم - رباب الجالى

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ترأس الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، لجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور أعضاء اللجنة، السكرتير العام، ومساعد مدير أمن الفيوم، ونقيب مهندسي الفيوم، ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تقديم 118 ألف طلب للتصالح حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما تم متابعة آخر أعمال لجنة مراجعة التراخيص، والتي انتهت من مراجعة كافة تراخيص مدينة الفيوم.

 

وأشار نائب المحافظ إلى البدء في مراجعة تراخيص البناء بمراكز المدن المختلفة، لافتاً إلى مراجعة الاشتراطات البنائية والتي سيتم إعلانها قريباً، مناشداً أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة في 31 ديسمبر.

 


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