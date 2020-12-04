ميلانيا ترامب تنشر صورا هدايا لهيئة العاملين بالبيت الأبيض: أبطال فى قلوبنا

كتب هيثم سلامة

وجهت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، الشكر إلى العاملين بالصفوف الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صنعت عددا من الحلى على هيئة العاملين في المجال الصحى وضباط الشرطة في البيت الأبيض، قبل أعياد الكريسماس، والذى من المقرر أن يكون الأخير لها فى البيت الأبيض، عقب خسارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية أمام جو بايدن.



ميلانيا ترامب تويتر

وقالت ميلانيا ترامب، عبر حسابها بموقع تويتر:" إن وهم حقًا ما يجعل أمريكا جميلة.، الحلي المصنوعة يدويا في هذا العام في البيت الابيض تحيي عدد لا يحصى من العاملين في الخطوط الأمامية وأول المستجيبين وغيرهم ممن يخدمون مجتمعاتهم".

ويأتي ذلك بعد أشراف السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على عملية تزيين البيت الأبيض بنفسها أثناء تنسيق شجر الكريسماس ومظاهر الاحتفال استعدادا للاحتفال الأخير لها بعيد الميلاد في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز جو باين المنتظر استلامه السلطة في يناير المقبل.

وكانت وجهت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى الأمريكيين بمناسبة عيد الشكر، الذى تحتفل به الولايات المتحدة هذه الأيام، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الخميس الماضى، قائلة: "بحلول عيد الشكر، يتم تذكيرنا بحب العائلة والأصدقاء لأننا نفكر فى العديد من النعم التى تلقيناها... نحن ممتنون لأعضاء خدمتنا وأعضاء إنفاذ القانون على كل ما يفعلونه للدفاع عن هذه الأمة العظيمة وخدمتها".

يأتي ذلك عقب تقرير صحيفة دايلى ميل، يؤكد إن ميلانيا ترامب تعقد اجتماعات حول كتابة كتاب يروي عن وقتها كسيدة أمريكا الأولى، فيما قال أحد المطلعين: "ميلانيا في اجتماعات لكتابة مذكراتها في البيت الأبيض ولقد علمت أن زوجها الرئيس ترامب يشجعها على الأمر إنها لم تنته ، أو تسير بهدوء كما تتوقع"، وازدهرت تجارة الكتب المحيطة بعائلة ترامب سواء المؤيدة او المعارضة، وقد علمت صحيفة ديلى ميل، أن مارى إل ترامب تتشوق بالفعل لمتابعة كتابها الأكثر مبيعًا ، وأن الرئيس ترامب قد يبرم صفقة كتب بملايين الدولارات بنفسه بعد مغادرته المكتب البيضاوى.