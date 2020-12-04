موسيقيون من كل دول العالم يشكلون أوركسترا لتسجيل أغنية فريدة

لندن (رويترز)

للمرة الأولى فى تاريخ الموسيقى، كون 197 موسيقيا -واحد من كل بلد- أوركسترا، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معا.

وصدرت اليوم الجمعة أغنية (معا شيء جميل) التى أداها (أوركسترا الأرض) والتى سُجلت فى مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معا، كما صدر فيلم وثائقى يروى قصص بعض الموسيقيين.

وقالت أولجا انكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذى استغرق إعداده ثلاث سنوات، وكأن "العالم كله يدا بيد".

وفى مايو 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا فى استديوهات آبى رود فى لندن من أجل الترتيب للأغنية.

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيرا من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطا موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.