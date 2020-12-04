اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:37 م
خالد صلاح
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مدير منظمة الصحة العالمية يعبر عن قلقه من الاعتقاد بانتهاء الجائحة

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:12 م
مدير منظمة الصحة العالمية يعبر عن قلقه من الاعتقاد بانتهاء الجائحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
جنيف (رويترز)

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 قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، إن التقدم الذى تحقق فى الآونة الأخيرة فى مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابى لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ فى التزايد بأن الجائحة انتهت.

 

وأضاف "التقدم فى اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور فى نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامى بأن جائحة كوفيد-19 انتهت".

 

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل وأن القرارات التى يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

 

وقال "نعلم أنها كانت سنة عصيبة وأنها أرهقت الناس لكن فى المستشفيات التى تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون".

 


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