ضبط 1.5 طن جبنة رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى محافظة دمياط حملة على مخازن منتجات الألبان بدمياط، أسفرت عن ضبط كمية من الجبنة الرومى يبلغ وزنها 1560 كيلو، وقد تم تحريز المظبوطات وعمل محضر بالنيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لتشديد الرقابة على الأغذية وضبط المنتجات الغذائية الغير صالحة حفاظا على صحة المواطنين.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2100 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نفذتها مديرية الصحة بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع وذلك ضمن خطتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للأهالى بكل المناطق، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وذكر مدير مديرية الصحة أن القافلة التى تضمنت كل التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتى أشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى تحويل 21 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 12 حالة أخرى، بالإضافة إلى إجراء 400 تحليل معملى و31 أشعة وكذا إجراء أشعة بالسونار لعدد 36 حالة.

مواد غذائية منتهية الصلاحية