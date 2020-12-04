ضبط دقيق مدعم بمخبز سياحى وسلع بدون علامات تجارية فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الخارجية بالإسماعيلية، حملات تموينية مكثفة للتفتيش على السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجارى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، تحت إشراف حامد إبراهيم، مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها بالاشتراك مع الرقابة التجارية ومباحث التموين أسفرت عنها تحرير 28 مخالفة .

وشملت محاضر المخالفات 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات لعدم وجود حمل شهادة صحية، ومخالفتين سلع مجهولة المصدر، و5 مخالفات لأستخدام لافتة مخالفة لشروط الترخيص، ومخالفة لعدم الإعلان الأسعار، وتحرير مخالفة لإنتاج خبز غير متطابق للمواصفات، و6 مخالفات لتكريت أدوات التعجين، و3 مخالفات لعدم أعطاء بون صرف للمواطن بالمخابز وومحضر لتجميع دقيق مدعم 82 %.

وخلال الحملة التي قامت بها مديرية التموين بالإسماعيلية، تم ضبط مصنع بدون ترخيص وبحوزته سلع مجهولة المصدر والتي تضمنت 900 كمامة و100 بنطلون، بمنطقة أبوعطوة دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية.

كما تمكنت الحملة بحي ثانٍ من ضبط محل مستلزمات شيشة وبحوزته 490 علبة سجائر و98 عبوة زيت شيشة مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية، كما تمكنت الحملة خلال التفتيش بالمخابز من ضبط مخبز سياحي بمركز ومدينة القنطرة غرب وبحوزته 7 شكائر دقيق مدعم 82 %، لحيازتها لها بدون وجه حق.

ضبط دقيق مدعم بمخبز سياحى وسلع بدون علامات تجارية

ضبط دقيق مدعم بمخبز سياحى وسلع بدون علامات تجارية

ضبط دقيق مدعم بمخبز سياحى وسلع بدون علامات تجارية

ضبط دقيق مدعم بمخبز سياحى وسلع بدون علامات تجارية

ضبط دقيق مدعم بمخبز سياحى وسلع بدون علامات تجارية