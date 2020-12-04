رئيس المجلس الأوروبى يطالب بضرورة انتهاء لعبة "القط والفأر" مع تركيا

إبراهيم حسان

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للجوء لفرض عقوبات على تركيا لمواجهة سلوكها، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

أضاف رئيس المجلس الأوروبي، حسبما ذكرت قناة العربية، إن لعبة "القط والفأر" مع تركيا يجب أن تنتهي.

وكانت مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أصدرت أمس الخميس، تقريراً حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا تحت عنوان " تركيا خلف الأسوار"، تناول التقرير حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر الفساد فى النظام الحاكم.

ولفت التقرير إلى أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان قد فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، موضحًا أن تركيا شهدت فى عهده انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل كامل، وأنه وفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين بسجونها 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 % فى 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018، وأن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائى، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة، بين كل مائة ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.