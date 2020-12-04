أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 152 ألفا و704 حالات على مستوى البلاد، وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 126 ألفا و904 أشخاص بعد تسجيل 2336 حالة تعاف جديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1425 شخصًا عقب تسجيل 38 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أن عدد الحالات النشطة الآن في جورجيا يبلغ 24349 حالة، من بينهم 6671 شخصًا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات.
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