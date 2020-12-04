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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 152 ألفا و704 حالات على مستوى البلاد، وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ 126 ألفا و904 أشخاص بعد تسجيل 2336 حالة تعاف جديدة.