وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1425 شخصًا عقب تسجيل 38 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، مضيفة أن عدد الحالات النشطة الآن في جورجيا يبلغ 24349 حالة، من بينهم 6671 شخصًا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. 