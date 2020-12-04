انقطاع المياه عن المنزلة و5 قرى بالدقهلية لأعمال الصيانة غدا

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ انقطاع مياه الشرب غدًا السبت الموافق 5/12/2020 عن مدينة المنزلة، وقرية الفروسات، وقرية العامرة، وقرية الجديدة، وقرية الطويل، وقرية النسايمة، وضعف ضغوط المياه بمدينة المطرية، وذلك من الساعة الـ 10 صباحًا، وحتى الساعة الـ 6 مساءً؛ نظرًا لتوقف مرفق مياه المطرية، للانتهاء من أعمال الصيانة.

وطالبت الشركة المواطنين، وكافة الهيئات الخدمية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

يذكر أن شاركت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ في القافلة الطبية التي أقامتها مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بقرية النسيمية، التابعة لمركز المنصورة؛ حيث قدمت الشركة ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وضرورة تجنب السلوكيات الخاطئة خلال التعامل مع شبكات الصرف الصحي، وقد حرصت الشركة في نهاية اللقاء، على توزيع المطبوعات التوعوية، والهدايا العينية على الحضور؛ للتأكيد على رسائل التوعية المقدمة خلال الندوة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على التعاون مع مختلف الجهات بالمحافظة؛ للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

كما قامت الشركة بالاشتراك فى مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بفحص العاملين والمترددين على مقر مركز خدمة عملاء غرب المنصورة، ويذكر أن الحملة تستهدف المرأة في الأساس من مختلف الفئات وبمختلف المناطق؛ حيث قام فريق من مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، بفحص السيدات للكشف المبكر على أورام الثدى لدى العاملات، ومن ناحية أخرى فقد تم إجراء فحص للأمراض المزمنة (السكر، وضغط الدم) لجميع العاملين والمترددين على المركز، وذلك لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين.