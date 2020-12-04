اليوم السابع
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امرأة تحطم جهاز إكس بوكس بعد رسوب ابن عمتها.. فيديو وصور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 10:39 ص
امرأة تحطم جهاز إكس بوكس بعد رسوب ابن عمتها.. فيديو وصور المرأة قبل تنفيذ خطتها
كتب هيثم سلامة

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حطمت امرأة جهاز إكس بوكس لابن عمتها بعد رسوبه فى جميع المواد الدراسية، حيث إنه مدمن للألعاب الإلكترونية، فيما انقسمت الآراء حول ذلك التصرف، حيث يرى البعض أن عقوبتها كانت غير ضرورية، عقب مشاركتها مقطع الفيديو عبر موقع تيك توك، الذى حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ طرحه.

@.laurin

Update- he’s still pissed af.. Everyone follow @antonio_pellerito cause now I feel bad 🥴

♬ original sound - laur

وذكرت جريدة ميرور البريطانية أن المرأة نفذت عقابها على الفور بعد أن أبلغتها عمتها أن نجلها راسب فى جميع المواد.

امرأة تحطم جهاز أكس بوكس بعد رسوب ابن خالتها في المواد الدراسية (1)
 
امرأة تحطم جهاز أكس بوكس بعد رسوب ابن خالتها في المواد الدراسية (2)
 
وأوضح التقرير أن لورين نعيمى البالغة من العمر 20 عامًا، بإذن من عمتها ليليان، من ولاية كونيتيكت الأمريكية، حطمت جهاز إكس بوكس للألعاب الإلكترونية لـ أنطونيو بمطرقة عقابا له.

امرأة تحطم جهاز أكس بوكس بعد رسوب ابن خالتها في المواد الدراسية (4)

وحقق الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة على تيك توك و 49 ألف تعليق من المستخدمين، حيث قال غالبية الناس إن ما فعلته كان غير ضرورى وأن كسره لن يؤدى إلى رفع درجاته، وكتب أحدهم: "لماذا لا نساعده فى درجاته، ولا نسلب أثمن ما يملك"، فيما علق آخر: "قد يكون دفع أطفالك بعيدًا عن وحدات الألعاب للتركيز على واجباتهم المدرسية أمرًا صعبًا"، ويرى آخر أن ذلك التصرف غريب وأنه كان من الضرورى مساعدة فى تحصيل دروسه وإعطاء جهاز الألعاب إلى طفل أخر لا يستطيع شرائه، حيث قال "كان من الممكن أن تعطيه لطفل لا يستطيع شراءه".

امرأة تحطم جهاز أكس بوكس بعد رسوب ابن خالتها في المواد الدراسية (3)


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