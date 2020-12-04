وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة،" إن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن كاراباخ في حد ذاتها لم يتم الاعتراف بها حتى من قبل أرمينيا نفسها".

يذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي في مطلع التسعينيات من القرن العشرين أقرت بتبعية منطقة ناجورني كاراباخ لأذربيجان، كما كان الحال في زمن الاتحاد السوفيتي.