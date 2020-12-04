اليوم السابع
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البدء فى المرحلة الأولى لرفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى بنصر النوبة.. صور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:43 م
البدء فى المرحلة الأولى لرفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى بنصر النوبة.. صور جانب من تأهيل الطريق
أسوان – عبد الله صلاح

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة بطول 12 كم وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 135 مليون جنيه والمقرر نهوه في منتصف 2021 ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لطريق نصر النوبة / بلانة نحو 22 كم.

وأكد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، أن الأعمال بهذا الطريق تشمل تركيب 3200 مصد حديدي بامتداد ترعة وادى العرب لمعالجة عيوب تسرب المياه والتى كانت تتسبب في حدوث هبوط بالطريق الرئيسى ، فيما تتضمن الأعمال أيضاً تركيب محول كهربائى بقدرة 200 ك.وات ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لاستكمال أعمال الإنارة في المسافة من وادي العرب وحتي مدخل نصر النوبة حيث تم إنارة المسافة من كلابشة إلي قورتة.

وأوضح نائب المحافظ، بأنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطرق بالمدن والقرى طبقاً للاحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث ولاسيما أنه سيراعى مع تنفيذ أعمال الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة.

وفى السياق نفسه، أشار إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الإسكان لإدراج مشروع توسعات محطة فطيرة لمياه الشرب والتى تغذى قرى مركزى نصر النوبة وكوم أمبو لزيادة معدلات تدفق المياه والقضاء نهائياً على مشكلة الانقطاع المتكرر لها وخاصة في فصل الصيف.

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

جانب من الرصف
جانب من الرصف

 

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان

 


رصف الطرق

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نصر النوبة

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