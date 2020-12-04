الاتحاد الأوروبى يؤكد على تقييمه السلبي لسلوك تركيا وخطابها العدائي

إبراهيم حسان

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تواصله مع تركيا حول سلوكها وخطابها العدائي، وقال إن تقييمه لها كان سلبيا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل. وكانت مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أصدرت أمس الخميس، تقريراً حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا تحت عنوان " تركيا خلف الأسوار"، تناول التقرير حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر الفساد فى النظام الحاكم.

الاتحاد الأوروبي: تواصلنا مع تركيا حول سلوكها وخطابها العدائي وتقييمنا كان سلبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 4, 2020

ولفت التقرير إلى أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان قد فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، موضحًا أن تركيا شهدت فى عهده انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل كامل، وأنه وفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين بسجونها 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 % فى 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018، وأن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائى، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة، بين كل مائة ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.