اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يؤكد على تقييمه السلبي لسلوك تركيا وخطابها العدائي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:15 ص
الاتحاد الأوروبى يؤكد على تقييمه السلبي لسلوك تركيا وخطابها العدائي اردوغان والاتحاد الأوروبى
إبراهيم حسان

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أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تواصله مع تركيا حول سلوكها وخطابها العدائي، وقال إن تقييمه لها كان سلبيا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل. وكانت مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أصدرت أمس الخميس، تقريراً حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا تحت عنوان " تركيا خلف الأسوار"، تناول التقرير حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر الفساد فى النظام الحاكم.

 

 

 

 

ولفت التقرير إلى أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان قد فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، موضحًا أن تركيا شهدت فى عهده انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل كامل، وأنه وفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين بسجونها 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 % فى 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018، وأن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائى، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة، بين كل مائة ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.


اردوغان

الاتحاد الاوروبى

تركيا

جرائم تركيا

جرائم اردوغان

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