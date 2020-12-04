إيران تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا و347 حالة وفاة

إبراهيم حسان

واصلت إيران تسجيل إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13,341 حالة و347 وفاة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ مليونا مع تسجيل 13922 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط 49348.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتليفزيون الحكومي إن 358 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا منذ أمس الأول الأربعاء.

وفرضت إيران قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بالفيروس، بما في ذلك إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية وقيود على السفر.