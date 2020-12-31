وفاة نائب فى الكونجرس بفيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين الدستورية

كتب- هاشم الفخراني

توفي النائب المنتخب حديثًا في الكونجرس الأمريكي عن ولاية لويزيانا، لوك ليتلو، بعد مضاعفات تتعلق بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الشهر أن ليتلو، الجمهوري البالغ من العمر 41 عاما، نقل إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بالفيروس، حيث جاءت وفاة ليتلو قبل أيام من أدائه اليمين الدستورية كعضو منتخب في مجلس النواب الأمريكي.

وقال الدكتور جي إي غالي، من مركز شريفبورت الطبي بجامعة لويزيانا، في تصريحات صحفية، إن ليتلو كان في حالة حرجة، ولكن ظهرت عليه بعض علامات التحسن، "لكنه عانى على ما يبدو من أزمة قلبية، لم تنفع معها جميع جهود الإنعاش".