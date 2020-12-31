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سوريا تعلن اقتصار بث "السهرة الفنية" على قناة واحدة احتراما لشهداء دير الزور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 08:00 م
سوريا تعلن اقتصار بث "السهرة الفنية" على قناة واحدة احتراما لشهداء دير الزور دير الزور
كتب محمد جمال

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أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فى سوريا أن "السهرة الفنية" التى أعدتها للبث على قناتي "السورية" و"دراما"، لن تبث إلا على قناة "دراما" احتراما لأرواح الشهداء" فى دير الزور، وقالت الهيئة في تنويه لمشاهديها إن السهرة كان مقررا بثها على القناتين، لكنها قررت أن يقتصر البث على قناة "دراما"، بينما سيعرض على "السورية" ندوة خاصة عن فيلم "لآخر العمر"، ثم فيلم "رد القضاء" للمخرج نجدت أنزور.

وقالت الهيئة إن ذلك "بسبب الظروف الطارئة، واحتراما لأرواح الشهداء الذين ارتقوا إثر العمل الإرهابى الغادر في ريف دير الزور" ولأن "الإعلام السوري شريك الخندق مع جيشنا الباسل".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مساء اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل جنودا سوريين في دير الزور شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل 25 منهم وجرح 13 آخرين.


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