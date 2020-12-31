سلوفاكيا تسجل 6315 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى زيادة يومية

رويترز

أعلنت الحكومة في سلوفاكيا تسجيل 6315 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة حتى الآن 179543 إصابة و2138 وفاة بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت السلطات في سلوفاكيا، أن ما يقرب من نصف سكان البلاد خضعوا لاختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أول أيام برنامج الاختبار الوطني، في محاولة للسيطرة على الفيروس دون مزيد من إجراءات الإغلاق.

وأظهرت البيانات الرسمية أن من بين 2,58 مليون سلوفاكي خضعوا للاختبار، جاءت نتيجة اختبار 25 ألفا و850 (ما يعادل 1%) إيجابية ويجب أن يخضعوا للحجر الصحي.