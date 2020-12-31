اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:42 م
رئيس جامعة بنها: تكليف الكليات بإعادة جداول الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم تكليف عمداء الكليات بإعادة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمواعيدها الجديدة والمقرر لها أن تبدأ من 20 فبراير المقبل، وإعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها.

وقال "السعيد"، إن ذلك يأتي في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الطارئة مساء اليوم الخميس، بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة منتصف العام والمقرر أن تنتهى فى 19 فبراير.

وأضاف رئيس جامعة بنها، فى بيان أصدره المكتب الإعلامى للجامعة، استكمال الدراسة للفصل الدراسي الأول اعتبارا من السبت القادم من خلال التعليم عن بعد حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد السعيد، الاستمرار فى خطة الجامعة بشأن الاستعدادات لأعمال الامتحانات وفقا للمواعيد الجديدة وتأمين الطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.


جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

امتحانات الفصل الدراسة الاول

اجازة نصف العام

كليات جامعة بنها

التعليم عن بعد

رئيس جامعة بنها

امتحانات جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:07 م

مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:13 م

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات الامتحانات بكلية العلاج الطبيعى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:45 ص

جامعة بنها تفتتح معرض للتراث المصرى الفرعونى والإسلامى.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:34 ص

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عمداء كلية التجارة والزراعة.. صور

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 02:28 م

رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط البحث العلمى بالصناعة لتحقيق التنمية

الأحد، 27 ديسمبر 2020 02:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة