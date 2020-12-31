ختام فعاليات معرض الكتاب الثانى بجامعة أسوان.. صور

وقال الدكتور أحمد غلاب، فى بيان صحفى، إن المعرض شهد في يومه الأخير إقبالا غير متوقع من الطلاب بمختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وإقبال كبير من الجمهور الخارجي لاقتناء الكتب في مختلف العلوم.

وأشار إلى أن معرض الكتاب هذا العام يتميز بتنوع دور النشر التي تصل إلى 20 دار نشر وضم معرض الكتاب 150 عنوانا ما بين أدبي وثقافي وطبي وفي مختلف علوم الثقافة والفنون والأدب، موضحا بأن أسعار الكتب كانت في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الفئات العمرية.

جدير بالذكر أن افتتاح فعاليات المعرض شهدته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة للقصور الثقافة. والذي انطلقت فاعلياته خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري حتى 31 ديسمبر 2020 والذي ضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب في مختلف العلوم.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أهمية إقامة معرض الكتاب بجامعة أسوان التي تمثل منارة الثقافة وداعمه للتنمية المستدامة في ظل إعلان محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب الإفريقي والعربي ويعد فرصة طيبة لاقتناء الكتب والاطلاع وتوفير مشقة البحث عن الكتاب وتحمل معانة السفر.



فعاليات معرض الكتاب الثانى بجامعة أسوان



فعاليات معرض الكتاب الثانى بجامعة أسوان



فعاليات معرض الكتاب الثانى بجامعة أسوان



جانب من الفعاليات