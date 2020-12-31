جونسون: بريطانيا بعد بريكست ستكون منفتحة على الخارج وصديقة للمجتمع الدولى

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن بريطانيا بعد بريكست ستكون منفتحة على الخارج وصديقة للمجتمع الدولي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة (ذى إندبندنت) البريطانية أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) قد استغرقت وقتًا طويلاً وكانت شاقة للغاية لدرجة أن نهاية بداية هذه العملية قد اعتبرت على نحو خاطىء بأنها النهاية إلا أن هذا ليس الوضع.

وقالت الصحيفة - في مقال افتتاحى أوردته في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إن قيام مجلس العموم الآن بتمرير الاتفاق الخاص بالعلاقة المستقبلية مع التكتل ليصبح قانونا، فضلا عن قيام المفوضية الأوروبية بعمل الشىء نفسه، لا يعني نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال.