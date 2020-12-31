تطهير وتعقيم كنائس غرب المنصورة استعداد لأعياد الميلاد.. صور

الدقهلية شريف الديب

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب ، اليوم الخميس حملة مكبرة استهدفت تطهير كافة الكنائس الكائنة بنطاق حى غرب المنصورة حتى تكون فى اتم الإستعداد لاستقبال أعياد الميلاد.

تم تطهير كنيسة مارى جرجس بمنطقة شارع بورسعيد كما جارى تطهير باقى كنائس غرب المنصورة تحت أشراف مباشر من الأستاذ محمد انور نائب رئيس حى غرب المنصورة ، و اكرم السقا مدير الورشة الصناعية ، ويأتى ذلك ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة إلى تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعى والمواقف الرئيسية والفرعية ، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.

وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين.