تحرير 1343 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير، وضبط 1343 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 398 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و64 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و52 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 12 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و118 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و43 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 32 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و31 مخالفة بيئة وتحرير27 مخالفة خط السير، و28 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و58 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 59 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 10 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و31 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و37 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و59 مخالفة مواقف عشوائية و21 مخالفة طمس لوحات معدنية و27 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و78 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 30 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير63 مخالفة دراجات نارية متنوعة، وتحرير35 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 24 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض غير المخصص لها كما تم العثور على 5 سيارات متروكة بنطاق المحافظة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.