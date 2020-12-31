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بالصور.. فلسطينيون يمزقون لافتة لقاسم سليماني في فطاع غزة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:00 ص
بالصور.. فلسطينيون يمزقون لافتة لقاسم سليماني في فطاع غزة تمزيق لافتة لقاسم سليماني
كتب- هاشم الفخراني

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مزّق مجموعة من الفلسطينيين، لافتة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعد ساعات من تعليقها على لوحة إعلانية في مدينة غزة.

 

سليمانى
سليمانى

 

وظهرت على الصورة عبارة: "القائد قاسم سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة.. شهيد القدس"، وهي اقتباس من حديث قائد حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، خلال تقديمه العزاء بمقتل سليماني، والتي أثارت استاء واسعا.

قاسم سليماني
قاسم سليماني

 

وأثار عرض الصورة غضبا في الشارع الفلسطيني، حيث ينظر كثير من الفلسطينيين إلى سليماني بوصفه "مجرم حرب" متورط في مجازر وجرائم حرب بحق مدنيين سوريين وعراقيين، من خلال تدخله المباشر في عمليات عسكرية ضدهم في كلا البلدين.

 

فلسطنيون يمزقون صورة لقاسم سليماني
فلسطنيون يمزقون صورة لقاسم سليماني

 

 

 

 


فلسطين

قاسم سليمانى

قطاع غزة

القدس المحتلة

إيران

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