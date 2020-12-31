اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:38 م
خالد صلاح
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الهند تسجل 21822 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:49 ص
الهند تسجل 21822 اصابة جديدة بفيروس كورونا الهند - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 299 وفاة و 21822 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 148738 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 10266674.


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