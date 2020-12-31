اليوم السابع
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الكنيست يعلن إصابة نائب إسرائيلى بكورونا بعد 10 أيام من تلقيه لقاح "فايزر"

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:31 م
الكنيست يعلن إصابة نائب إسرائيلى بكورونا بعد 10 أيام من تلقيه لقاح "فايزر" الكنيست
كتب محمد جمال

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أكد مكتب النائب في الكنيست الإسرائيلى، يسرائيل أيشلر، تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح ضد الوباء قبل 10 أيام، وأعلن مكتب النائب المنتمي إلى تحالف "يهدوت هتوراة" اليهودي الأرثوذكسي اليوم الخميس أن أيشلر (65 عاما) في صحة جيدة ولم تظهر لديه حتى الآن أعراض إصابة ملموسة، بحسب " روسيا اليوم".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزارة الصحة أطلقت تحقيقا وبائيا بهدف رصد المخالطين للنائب المريض في الفترة الأخيرة، وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن أيشلر تلقى قبل عشرة أيام الجرعة الأولى من اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

ويعتقد أن هذا اللقاح ينشئ المناعة ضد كورونا لدى جسم الشخص بعد نحو أسبوع من تلقي الجرعة الثانية منه فقط.


الكنيست

إسرائيل

فايزر

لقاح

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