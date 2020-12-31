أسماء الفائزات بمسابقة الحديث النبوى بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، التصفيات النهائية لمسابقة حفظ الأحاديث النبوية الشريفة على مستوى المنطقة، وذلك بمقر رعاية الطلاب وتحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث تشكلت لجنة مكونة من الشيخ بدوي محمود، وحرزالله عباس وأحمد خليفة موجهي العلوم الشرعية والقرآن الكريم لاختبار الطلاب.

وأسفرت النتيجة في مسابقة حفظ الحديث النبوي فتيات كالتالي: المرحلة الإعدادية: فازت رحمة محمد أحمد "معهد البعيرات" بالمركز الأول، وأماني سلطان محمود "الدير" بالمركز الثاني، ويمنى أحمد محمد "الشيخ الأمير" بالمركز الثالث، أمَّا في المرحلة الثانوية فقد فازت بالمركز الأول الشيماء سيد محمدين "البعيرات"، وحنين أحمد على "الطود" بالمركز الثاني، وهدى الطيب أحمد "الدير" بالمركز الثاني مكرر، وشيماء محمد أحمد "نجع حماد" المركز الثالث، حيث أقيمت المسابقة تحت إشراف وتنفيذ أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب، وعبدالجواد الخطيب موجه أول التربية الاجتماعية، وشيرين محمد مشرف النشاط الثقافي والاجتماعي.

وكان قد اختتم رواق القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية، اختبارات الدارسين والدارسات بجميع المستويات التي يدرسونها داخل رواق منطقة الأقصر الأزهرية، حيث تفقد رئيس المنطقة الاختبارات التتابعية لأروقة القرآن الكريم بمعهد : بنين الأقصر، ومكتبة الأزهر الشريف بالقرنة، وقد رافقه كل من جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، والشيخ سيد أحمد عبدالعاطى شيخ معهد الأقصر.

وأشار الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إلى أن رواق القرآن الكريم يهدف إلى نشر حفظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين فى تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلى مستويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذى يناسبه.

وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، فى بيان صحفى، أن الدراسين تم تقسيمهم إلى لجان علي يومين لأداء الاختبارات بمقراتهم ، منوهًا عن قدوم وفد من علماء الجامع الأزهر برئاسة الدكتورهاني عودة مدير عام الجامع الأزهر؛ فضلًا عن عدد آخر من موجهي القرآن الكريم بإدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة من المشهود لهم بالكفاءة والالتزام والحيادية والدقة، وللاطمئنان على حُسن سير الاختبارات بهدف تحقيق النتائج المرجوة التي يسعى الأزهر لتحقيقها.