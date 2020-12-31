اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:37 ص
خالد صلاح
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أستراليا تعلن حصول بلادها على طائرتين بيه بوسيدون للمراقبة والاستجابة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:26 ص
أستراليا تعلن حصول بلادها على طائرتين بيه بوسيدون للمراقبة والاستجابة أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتوره ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها أن بلادها ستحصل على طائرتين إضافيتين من طراز بيه بوسيدون للمراقبة والاستجابة، وبذلك يصل إجمالي حجم الأسطول الأسترالي من هذه الطائرات إلى 14 طائرة.


وقال البيان إن هذه الطائرات الجديدة ستعزز قدرات القوات الجوية الأسترالية في مجال الدوريات البحرية والمراقبة.


وعدت الوزيرة رينولدز أن هذا الإعلان هو جزء من استثمار الحكومة الفيدرالية الاسترالية غير المسبوق بقيمة 270 مليار دولار أسترالي في القدرة الدفاعية على مدى العقد المقبل قائلة "ستقوم هذه الطائرات بمهام تشمل الحرب ضد الغواصات والاستخبارات البحرية والبرية والمراقبة والاستطلاع ودعم مهام البحث والإنقاذ".


أستراليا

طائرات مراقبة

طائرات بيه بوسيدون

ليندا رينولدز

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