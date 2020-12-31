أستراليا تعلن حصول بلادها على طائرتين بيه بوسيدون للمراقبة والاستجابة

وكالات

أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتوره ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها أن بلادها ستحصل على طائرتين إضافيتين من طراز بيه بوسيدون للمراقبة والاستجابة، وبذلك يصل إجمالي حجم الأسطول الأسترالي من هذه الطائرات إلى 14 طائرة.



وقال البيان إن هذه الطائرات الجديدة ستعزز قدرات القوات الجوية الأسترالية في مجال الدوريات البحرية والمراقبة.



وعدت الوزيرة رينولدز أن هذا الإعلان هو جزء من استثمار الحكومة الفيدرالية الاسترالية غير المسبوق بقيمة 270 مليار دولار أسترالي في القدرة الدفاعية على مدى العقد المقبل قائلة "ستقوم هذه الطائرات بمهام تشمل الحرب ضد الغواصات والاستخبارات البحرية والبرية والمراقبة والاستطلاع ودعم مهام البحث والإنقاذ".