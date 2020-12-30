فى مشهد يوضح حجم المجهود الذى تبذله الأطقم الطبية فى مواجهة جائحة فيروس كوفيد 19، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى الروسية صورة لثلاثة أطباء روس فى منطقة لينينجراد وهم نائمون بالقرب من مصاب بكورونا ازدادت خطورة حالته، مما دفعهم لتغيير جداول عملهم والبقاء بالقرب من المصاب.

ورصدت الصورة 3 أطباء ناموا فى جناح مريض مصاب بـ "كوفيد 19"، وهى الصورة التى تم التقاطها فى أحد المستشفيات فى منطقة لينينجراد في روسيا تظهر كيف أن 3 أطباء يرتدون بدلات واقية يرقدون على الأرض بالقرب من سرير المريض، وفقا لموقع سبوتنيك.



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وكتبت ممرضة فى أحد أقسام المستشفى الروسى، "جئت هذا الصباح إلى القسم، وعلى الشاشة فى غرفة الموظفين شاهدت مثل هذه الصورة"، وأوضحت أنه فى الساعة الثانية صباحا، كانت هناك رسالة حول تدهور صحة أحد المرضى بالمستشفى، ومن أجله، أخذ العديد من المتخصصين الطبيين مكانهم خارج الوقت المخصص لعملهم.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل في التعليقات عن دعمهم وامتنانهم للأطباء، والأطقم الطبية فى مواجهة جائحة الفيروس التاجى.