ورصدت الصورة 3 أطباء ناموا فى جناح مريض مصاب بـ "كوفيد 19"، وهى الصورة التى تم التقاطها فى أحد المستشفيات فى منطقة لينينجراد في روسيا تظهر كيف أن 3 أطباء يرتدون بدلات واقية يرقدون على الأرض بالقرب من سرير المريض، وفقا لموقع سبوتنيك.
الصورة
وكتبت ممرضة فى أحد أقسام المستشفى الروسى، "جئت هذا الصباح إلى القسم، وعلى الشاشة فى غرفة الموظفين شاهدت مثل هذه الصورة"، وأوضحت أنه فى الساعة الثانية صباحا، كانت هناك رسالة حول تدهور صحة أحد المرضى بالمستشفى، ومن أجله، أخذ العديد من المتخصصين الطبيين مكانهم خارج الوقت المخصص لعملهم.
وأعرب مستخدمو وسائل التواصل في التعليقات عن دعمهم وامتنانهم للأطباء، والأطقم الطبية فى مواجهة جائحة الفيروس التاجى.
من جهة أخرى، أفادت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، بأن جميع المتطوعين الـ 150، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "إبيفاك كورونا" الروسى ضد كورونا، مشيرة إلى أن 89 منهم تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.
وذكرت الهيئة الروسية- في بيان لها، أنه بنهاية 27 ديسمبر الجارى، تم تطعيم جميع المتطوعين الـ 150 بالجرعة الأولى من لقاح "إبيفاك كورونا"، فى حين تلقى 89 متطوعًا الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت إلى أن أول خمسة متطوعين فى سن الستين فما فوق تم تطعيمهم في 21 نوفمبر الماضي، وسيتم تطعيم الـ 145 متطوعا المتبقين بعد ذلك".
ويذكر أن نتائج المراحل الأولى من التجارب السريرية للقاح الروسي المذكور، والتي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، أظهرت مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية بنسبة 100 في المئة بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة