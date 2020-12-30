وأوضح كوليبا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس)، "إيران مفاوض صعب، ولكن أوكرانيا لن تسمح لإيران بالإفلات من العدالة في هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكن أوكرانيا لا تتصرف بمفردها.



من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفهين ينين أمس الأول الاثنين إن أوكرانيا لم تتلق تقريرا عن تحطم الطائرة الأوكرانية، على الرغم من التأكيدات المتكررة من الجانب الإيراني بأن العمل على ذلك قد اكتمل.