نائب ترامب يتهم بايدن بالتلاعب السياسى فى توزيع لقاحات كورونا

كتب محمد شعلان

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن بايدن يلعب بالسياسة فى أزمة توزيع لقاحات كورونا، واستعان بنس بتصريح لبايدن يتهم فيه إدارة ترامب بأنها تتخلف كثيرًا في توزيع لقاح كورونا، ورد برسالة على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "تسير عملية Warp Speed ​​على المسار الصحيح لتوزيع 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بحلول الأسبوع المقبل".



مايك بنس على تويتر

وأضاف مايك بنس، نائب الرئيس ترامب، "تم تطعيم الملايين من الأمريكيين ونحن نعمل مع الدول كل يوم لتلقيح ملايين آخرين، هذا ليس وقت ممارسة السياسة".

وفى وقت سابق، قال مايك بنس، "أجرينا مكالمة مع حكام أمريكا لمناقشة اللقاحات واليقظة وجهودنا المستمرة لتلبية احتياجات الولايات والمستشفيات.. في إطار عملية Warp Speed​​، نحن في طريقنا لتحصين 20 مليونًا قبل نهاية السنة. نحن في بداية نهاية جائحة فيروس كورونا".

وأكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن تطوير وتصنيع اللقاحات يستغرق مدة تصل إلى 12 عاما ولكنهم فعلوا انجاز لتصنيع لقاح كورونا من 8 إلى 12 شهر فقط، وغرد بنس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "عادةً ما يستغرق تطوير اللقاح وتصنيعه من 8 إلى 12 عامًا ، ولكن في إطار عملية Warp Speed ​​، قمنا بذلك فى 8-12 شهرًا".

وأضاف مايك بنس، في حديثه عن الانتهاء من لقاحات كورونا، قائلا: "نحن على الطريق الصحيح لتقديم ملايين الجرعات قبل نهاية ديسمبر، وهذه معجزة طبية، وهذا موسم الأمل للشعب الأمريكي.. بعد شهور من المشقة، صنعنا التاريخ كأول لقاح لفيروس كورونا في بلادنا كان يُعطى في الولايات في جميع أنحاء البلاد! هذا الإنجاز هو تقدير للبراعة والابتكار الأمريكى".

وقبل ذلك، أكد مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن عملية Warp Speed ​​المسئولة عن تسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات كورونا ستقوم بتوزيع 2.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على الولايات فى اسبوع.