مساعد وزيرة الصحة تطمئن على حالة سيدة المنوفية المصابة بالسمنة المفرطة.. صور

زارت الدكتورة هناء سرور، مساعد وزير الصحة، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات شبين الكوم بميت خلف وكان فى استقبالها الدكتور حسين محمد، مدير المستشفى، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتفقد شبكة الغازات وتانك الأكسجين، وأثنت النائبة على التطويرات بتانك الأكسجين مما يؤدى لتوفير الاستهلاك وسهولة شحن التانك مطالبة مستشفيات الحميات والعزل بالاطلاع على جهود حميات ميت خلف بهذا الشأن لحل أزمة الأكسجين .

فيما زارت الدكتورة هناء سرور المواطنة شيرين شريف مريضة "داء الفيل" التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعلاجها بعد أن تخطى وزنها الـ350 كيلو جرام بمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم.

واطمأنت هناء سرور مساعد وزير الصحة لقطاع الرعاية الأساسية والتمريض على المريضة، وأبلغتها تحيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاج متمنية لها الشفاء العاجل.

كما تفقدت الدكتورة هناء سرور مستشفى الصدر وكان فى استقبالها الدكتور أسامة منصور مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة ومدير مستشفى الصدر لبحث إنشاء 23 سرير عناية متوسطة بالجهود الذاتية تضاف لطاقة المستشفى فى أسرع وقت لخدمة أهالى المحافظة خلال جائحة كورونا .

وتفقد الدكتورة هناء سرور المستشفى بالكامل، وتبين أن المستشفى بها 60 مريضا داخلى و 7 بالعناية المركزة بينهم 5 على التنفس الصناعى ويوجد مكان متاح لـ 23 سرير عناية متوسطة .

وتم الاجتماع بإدارة المستشفى لبحث الاحتياجات المطلوبة وهى توفير 20 سرير عناية و 23 مونيتور و100 أسطوانة و40 منظم اسطوانة لتشغيل على القسم الداخلى على أسطوانات مباشرة وتشغيل العناية المتوسطة على شبكة الأكسجين بتكلفة تقديرية تصل لـ500 ألف جنيه سيتم شراء الاحتياجات حسب الأولويات طبقا لما يتم توفره والتشغيل الفورى خلال أيام.

فيما زارت الدكتورة هناء سرور الدكتور محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لبحث سبل التعاون لإنهاء المشروعات المتوقفة و خدمة المواطنين .