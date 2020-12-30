محافظ قنا يناقش عدد من الملفات المهمة مع القيادات التنفيذية

قنا – صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة عدد من الملفات ، ومنها موقف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وخطة العام المالى 2020/2021 وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعقيد احمد صقر مدير ادارة المرور والعقيد حازم عيسى مدير إدارة شرطة المرافق ورؤساء المدن ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق الحيوية.

بدأ المحافظ اجتماعه بمناقشة ملف إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ، وذلك فى إطار متابعة الخطوات التنفيذية للبرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ، حيث أوضح الداودى أن المحافظة تستهدف إقامة محطات للغاز الطبيعى بمختلف مراكز المحافظة ، لافتا إلى أنه سيتم خلال العام المالى الحالى 2020/2021 الانتهاء من تنفيذ وبدء التشغيل لعدد 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى (3 محطات بمركز قنا – محطة بمركز ابوتشت – محطة بمركز قـفط) بالتنسيق بين شركتى كارجاس للغاز الطبيعى والتعاون للبترول ، وأضاف أنه يجرى التنسيق مع الشركتين لإقامة 6 محطات أخرى خلال العام المالى القادم 2021/2022 بمراكز (نجع حمادى – قنا – قـفط– قوص – نقادة) يليهم مراكز (فرشوط - دشنا - الوقف) فى الخطة اللاحقة .

وأضاف الداودى ان المحافظة تحرص على التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار ، حيث يسهم استخدام الغاز فى تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر وتقليل حجم استيراد منتجات الوقود ، فضلا عن ان سعره المنخفض يتناسب مع كافة المجتمع .

وخلال الاجتماع وجه الداودى مسئولى الوحدات المحلية وشركة غاز الاقاليم بتسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية ، وذلك فى إطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بتوصيل الغاز الطبيعى للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية والتى لم تنته بعد من طلاء واجهاتها والعقارات المخالفة التى تقدمت بطلبات تصالح ، وكذا توصيل الغاز للعقارات التى يوجد بها عدادات كهرباء كودية او مسبوقة الدفع .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وفى هذا الإطار وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة بمتابعة إلغاء جميع المناسبات والاحتفالات وغلق كافة الأماكن المغلقة المخصصة لغرض إقامة المناسبات والالتزام بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن توقيع العقوبة على المخالفين لارتداء الكمامة بغرامة تقدر بـ50 جنيه ، كما وجه بالمرور على المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع غرامة تقدر بـ 4000 جنية للمخالفين وغلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يتم تغليظ العقوبة فى حال تكرار المخالفة ، وأعطى تعليماته بعمل حملات دورية للمرور على المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى توافر المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى .

كما ناقش الداودى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020/2021 وكذا الموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية ، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات على أرض الواقع ومتابعتها بشكل دورى للتعرف على أهم المعوقات التى قد تحد من تحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المقرر لها.

وناقش المحافظ ملف التصالح فى مخالفات البناء مشيرا أنه تم تلقى 67 ألف و335 طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، موجها مسئولى الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين ، كما تطرق الاجتماع الى مناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط ، موجها المسئولين بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

وفى سياق متصل ناقش المحافظ مع مسئولى المرور والوحدات المحلية آلية مصادرة السيارات المتروكة والمتهالكة على جانبى الطرق والتى تمثل عائقا أمام حركة السيارات والمارة وتخصيص أماكن محددة لاستيعاب هذه السيارات .