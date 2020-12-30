محافظ سوهاج ونائبه يلتقيان 40 شابا وفتاة فى اللقاء الدورى الثانى للشباب

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، اليوم مع 40 من شباب وفتيات المحافظة فى اللقاء الدورى الثانى للشباب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى منسق مبادرة " من حقك تعرف" للشباب، وممثلى مبادرة شباب يدير شباب YLY ، وممثل عن خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة .

واستمع محافظ سوهاج خلال اللقاء إلى مقترحات الشباب وأفكاره حول القضايا التى تهم المواطنين والشارع السوهاجي، فى مختلف القطاعات " التربية والتعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء، مؤكدا على أهمية تعبير الشباب عن آرائهم ومقترحاتهم للاستفادة منها، مؤكدا ثقته فى قدرة الشباب على التغيير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الفقى خلال لقائه بالشباب إلى افتتاح 5 مشروعات تنموية بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة اليوم بتكلفة تخطت 13 مليون جنيه، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد طفرة تنموية كبيرة وتلقى دعما غير مسبوق على كافة المستويات التنموية فى ظل اهتمام القيادة السياسية، والدولة بتطوير وتنمية محافظات الصعيد، وخاصة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا، فضلا عن المبادرات الرئاسية التى استفاد منها الأهالى والمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم .

واختتم اللقاء بحوار مفتوح ومناقشة بين الشباب ومحافظ الإقليم، واشار نائب محافظ سوهاج إلى أن الاجتماعات مستمرة مع الشباب بشكل دورى لعدد محدود بكل لقاء كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم عرض مقترحات وأفكار الشباب الجديدة على المحافظ، واتخاذ خطوات جادة للتطبيق بما يخدم أهالى وأبناء سوهاج.