محافظ الإسماعيلية: رفع كفاءة محاور مرورية جديدة فى الأحياء بـ 46 مليون جنيه

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم استكمال خطة الطرق بالمحافظة وتطوير محاورها المرورية وقامت مديرية بتنفيذ الربع الثاني من خطة المحافظة من أعمال تطوير ورصف عدة مشاريع تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق بالإسماعيلية وهي رفع كفاءة بعض الشوارع بالأحياء الثلاثة بطول 6 كيلو متر وتتمثل في شارع وأبور النور وأمون وزكريا أحمد بحي أول، ومشروع التطوير جنيها وشارع الجعيص وجزء من شارع بورسعيد بحي ثان، وشارع بنها "السريع" ومحمد الدرة والحرفي وشارع خلف التأمين الصحي بحي ثالث وذلك بتكلفة 17 مليون جنيها، وإعادة رصف العشريني وطنطا ودمنهور بأطوال حوالي 3 كيلو متر بتكلفة 6 مليون.

أضاف محافظ الإسماعيلية، أنه جاري العمل بالمراكز بشارع السكة الحديد والمدارس بفايد بتكلفة 6 مليون جنيها وبطول 2.5 كيلو متر، وإنشاء ورصف طريق جبل مريم الضبعية وعين غصين والقرية الأولمبية على مصرف المحسمة ومدخل السعدية من طريق السويس الصحراوي الذي يربط بيم مركزي فايد والإسماعيلية بطول حوالي 11 كيلو متر وبتكلفة 17 مليون جنيها ومن المنتظر أن تنتهي تلك الأعمال خلال شهرين من الآن.

وتابع، "بشارة"، وفى إطار مجابهة أزمات السيول ومياة الأمطار خلال فصل الشتاء قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير المديرية بوضع خطة لإنشاء غرف صرف مياة الأمطار وشبكات في المناطق الغير مخدومة بنظام لصرف المياة وتصريفها بقدر الإمكان على المجاري المائية تفاديًا لتحميل شبكة الصرف الصحي لأعمال زائدة، عليه قامت المديرية بإنشاء حوالي 100 غرفة صرف مياه الأمطار في المواقع البعيدة عن المجاري المائية وجاري تنفيذ شبكة أخرى بمنطقة البدرومات بالشيخ زايد "البيارات" كما تم تنفيذ وصيانة 300 غرفة قديمة بأغطية GRB وذلك على مستوى مراكز الإسماعيلية والتل الكبير والقنطرة غرب و فايد.