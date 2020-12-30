اليوم السابع
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خالد صلاح
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غلق 2 مركز تعليمى وكافيتريا بالإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 10:57 ص
غلق 2 مركز تعليمى وكافيتريا بالإسكندرية لمخالفة الإجراءات الاحترازية تكدس الطلاب بأحد مراكز الدورس
الإسكندرية - جاكلين منير

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قاد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة ، حملة مكبرة بنطاق حى شرق ، بحضور محارب هيلع رئيس الحي، وذلك لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، أن السكرتير العام والسكرتير المساعد قد شددا على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية، والتطبيق الفورى لجميع الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، مؤكدين حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين

من جانبه، أوضح رئيس حى شرق، أن الحملة أسفرت عن غلق عدد 2 مركز تعليمى بمنطقة سموحة، لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشيرا إلى أن أحد المراكز التعليمية كان بها أكثر من 200 طالب بدون اتباع للإجراءات الإحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى أو ارتداء الكمامات، والمركز الآخر كان بداخله أكثر من 300 طالب فى مختلف المراحل التعليمية أيضا بدون اتخاذ أو اتباع أيًا من الإجراءات الإحترازية، مؤكدا أنه تم تنفيذ قرار الغلق الفورى وإخراج الطلاب بشكل آمن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة.

هذا وأغلقت الحملة أحد الكافتيريات الكائنة شارع المشير فى سيدى جابر لإدارتها بدون ترخيص وعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية .

وكذلك وجهت الحملة الإنذارات لعدد من المطاعم والكافتيريات بشارع آلبرت الأول والتشديد على إلتزامها بالإجراءات الإحترازية والإهتمام بالحالة العامة للنظافة وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

 

حملة على مراكز الدروس الخصوصية (1)
حملة على المراكز التعليمية بالإسكندرية

 

حملة على مراكز الدروس الخصوصية (2)
تكدس الطلاب بأحد مراكز الدورس 

 

حملة على مراكز الدروس الخصوصية (3)
غلق كافيتريا مخالفة
 
حملة على مراكز الدروس الخصوصية (4)
تكدس الطلاب بالمراكز التعليمية 

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