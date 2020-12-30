حصاد 2020.. كيف عمرت أوقاف الأقصر المساجد ودعمت حفظة القرآن وواجهت كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر عن عام 2020، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى بمديرية أوقاف الأقصر، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وبقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر.

وتم فى القطاع الدعوي الاهتمام بالقطاع الديني والدعوي فهو من أولويات اهتمام الوزارة حيث أنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الاوقاف ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع وذلك علي النحو التالي:-

1 – تم اعتماد عدد( 10) مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 50) من أكفأ الائمة بالمديرية وخلال العام المنصرم تم عقد( 450) محاضرة وذلك حتى العشرين من شهر مارس 2020 حيث تم بعد هذا التاريخ تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.

2 – تم اعتماد عدد( 40 )مدرسة قرانية ويقوم بالتدريس فيها عدد( 114 )محفظ ويدرس فيها مايقرب من( 2425 )طالب وطالبة واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا

3 – تم اعتماد عدد ( 2) مركز لاعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 12) محفظ ومدرس ويدرس فيها مايقرب( 224)طالب وطالبة بمختلف الاعمار واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.

4 – تم تدريب عدد ( 33 ) امام ومفتشاً علي مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة.

5 – تم عقد عدد ( 1 ) دورة تدريبية متخصصة في التعامل الرشيد مع الفضاء الالكترونى بالمديرية تم فيها تدريب عدد( 842) أمام و(175) ادارى.

6 – تم اعتماد عدد ( 1 ) واعظة متطوعة بالمديرية.

7 – تم عقد عدد ( 36 ) ندوة ومحاضرة مع مختلف المديريات الموجودة بالمحافظة مثل مديرية الصحة.

9 – تم عقد عدد ( 50) إجتماعاً بالمديرية والادارات التابعة للمديرية وذلك لتنشيط العمل الدعوي ومتابعة الأعمال الدعوية والادارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والمقرات الإدارية التابعة للمديرية.

10 – تم اعتماد عدد ( 9 ) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية وذلك للقيام بالتدريس فيها خلال الاجازه الصيفية وخلال فترة أجازات المدارس ويدرس فيها مايقرب ( 378) طالب وطالبة والعمل معلق بها حاليا نظرا لجائحة كورونا.

11 – تم عقد عدد ( 10944) قافلة دعويه بالمديرية، وعدد (27360) درس ديني وذلك علي مستوي المحافظة واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.

12 – تم اعتماد عدد ( 19) خطيب مكافأة هذا العام وعليه فيصبح عدد الخطباء المرخص لهم ( 416) خطيب بكافة مستوياتهم.

13 – تم افتتاح مركز للثقافة الاسلامية بالمديرية ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الاولي ( 21) وعدد الدارسين بالمرحلة الثانية ( 28) وقد تم تخريج عدد ( 28) من الدارسين بالمركز هذا العام.

14- تم افتتاح عدد (22) مسجد جديد بالمديرية.

15- تم ضم عدد (13) مسجد ضما دعويا إلى المديرية.

16- تم عقد (3) مسابقات بالمديرية مثل القراءة الحرة وغيرها.

17- تم ايفاد عدد(3) من الأئمة بالمديرية بالبعثات الداخلية بمختلف انحاء الجمهورية وذلك لأداء واجب التوعية الدينية.

أما فى القطاع الاداري والبر والخيرات:-

١– تم تعيين عدد (7) أمام وخطيب ومدرس بالمديرية.

٢– تم منح علاوة تشجيعية لعدد ( 250 ) موظف.

٣– تم منح عدد ( 173 ) موظف قرض حسن للعاملين بالمديرية.

٤– تم استخراج عدد ( 40 ) بطاقة رعاية صحية للعامليين بالمديرية.

٥– تم منح عدد ( 2144 ) حالة مساعدات من إدارة البر والخيرات بالمديرية بمبلغ أجمالي ( 850000)الف جنيه.

٦– تم إحلال وتجديد عدد ( 4) مساجد بالجهود الذاتية وذلك تحت إشراف الوزارة.

٧- تم عمل صيانة وترميم لعدد (6 ) مسجد عن طريق الوزارة.

٨– تم إحلال وتجديد عدد (4 ) مساجد عن طريق الوزارة.

٩- تم التعاقد على تأجير(25) ملحق من ملحقات المساجد بالمديرية.

١٠- تم تسليم عدد ( 1142) مجموعة من المطبوعات الواردة إلينا من الوزارة موزعة بين السادة الأئمة، وخطباء المكافأة المتميزين، ومنطقة الأقصر الأزهرية، ومنطقة الوعظ، ومديرية التربية والتعليم، وكلية البنات الأزهرية، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.

١١- تم توزيع عدد (25) طن لحوم على المستحقين بمختلف ارجاء محافظة الأقصر من لحوم صكوك الاضاحى.

١٢- تم فرش عدد ( 19) مسجد بالسجاد الجديد.