حصاد 2020.. كيف عمرت أوقاف الأقصر المساجد ودعمت حفظة القرآن وواجهت كورونا

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد وإنجازات مديرية أوقاف الأقصر عن عام 2020، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى والإدارى بمديرية أوقاف الأقصر، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، وبقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الأوقاف بالأقصر.
وتم فى القطاع الدعوي الاهتمام بالقطاع الديني والدعوي فهو من أولويات اهتمام الوزارة حيث أنه هو القطاع الأهم في منظومة العمل بوزارة الاوقاف ولقد شهد تحقيق عدة إنجازات في هذا القطاع وذلك علي النحو التالي:-
1 – تم اعتماد عدد( 10) مدارس علمية علي مستوي المديرية ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 50) من أكفأ الائمة بالمديرية وخلال العام المنصرم تم عقد( 450) محاضرة وذلك حتى العشرين من شهر مارس 2020 حيث تم بعد هذا التاريخ تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.
2 – تم اعتماد عدد( 40 )مدرسة قرانية ويقوم بالتدريس فيها عدد( 114 )محفظ ويدرس فيها مايقرب من( 2425 )طالب وطالبة واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا
3 – تم اعتماد عدد ( 2) مركز لاعداد محفظي القرآن الكريم علي مستوي المحافظة ويقوم بالتدريس فيها عدد ( 12) محفظ ومدرس ويدرس فيها مايقرب( 224)طالب وطالبة بمختلف الاعمار واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.
4 – تم تدريب عدد ( 33 ) امام ومفتشاً علي مختلف البرامج التدريبية وذلك بمقر التدريب بالوزارة.
5 – تم عقد عدد ( 1 ) دورة تدريبية متخصصة في التعامل الرشيد مع الفضاء الالكترونى بالمديرية تم فيها تدريب عدد( 842) أمام و(175) ادارى.
6 – تم اعتماد عدد ( 1 ) واعظة متطوعة بالمديرية.
7 – تم عقد عدد ( 36 ) ندوة ومحاضرة مع مختلف المديريات الموجودة بالمحافظة مثل مديرية الصحة.
9 – تم عقد عدد ( 50) إجتماعاً بالمديرية والادارات التابعة للمديرية وذلك لتنشيط العمل الدعوي ومتابعة الأعمال الدعوية والادارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والمقرات الإدارية التابعة للمديرية.
10 – تم اعتماد عدد ( 9 ) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية وذلك للقيام بالتدريس فيها خلال الاجازه الصيفية وخلال فترة أجازات المدارس ويدرس فيها مايقرب ( 378) طالب وطالبة والعمل معلق بها حاليا نظرا لجائحة كورونا.
11 – تم عقد عدد ( 10944) قافلة دعويه بالمديرية، وعدد (27360) درس ديني وذلك علي مستوي المحافظة واعتبارا من 20 مارس 2020 تم تعليق العمل بها نظرا لجائحة كورونا.
12 – تم اعتماد عدد ( 19) خطيب مكافأة هذا العام وعليه فيصبح عدد الخطباء المرخص لهم ( 416) خطيب بكافة مستوياتهم.
13 – تم افتتاح مركز للثقافة الاسلامية بالمديرية ويبلغ عدد الدارسين بالمرحلة الاولي ( 21) وعدد الدارسين بالمرحلة الثانية ( 28) وقد تم تخريج عدد ( 28) من الدارسين بالمركز هذا العام.
14- تم افتتاح عدد (22) مسجد جديد بالمديرية.
15- تم ضم عدد (13) مسجد ضما دعويا إلى المديرية.
16- تم عقد (3) مسابقات بالمديرية مثل القراءة الحرة وغيرها.
17- تم ايفاد عدد(3) من الأئمة بالمديرية بالبعثات الداخلية بمختلف انحاء الجمهورية وذلك لأداء واجب التوعية الدينية.
أما فى القطاع الاداري والبر والخيرات:-
١– تم تعيين عدد (7) أمام وخطيب ومدرس بالمديرية.
٢– تم منح علاوة تشجيعية لعدد ( 250 ) موظف.
٣– تم منح عدد ( 173 ) موظف قرض حسن للعاملين بالمديرية.
٤– تم استخراج عدد ( 40 ) بطاقة رعاية صحية للعامليين بالمديرية.
٥– تم منح عدد ( 2144 ) حالة مساعدات من إدارة البر والخيرات بالمديرية بمبلغ أجمالي ( 850000)الف جنيه.
٦– تم إحلال وتجديد عدد ( 4) مساجد بالجهود الذاتية وذلك تحت إشراف الوزارة.
٧- تم عمل صيانة وترميم لعدد (6 ) مسجد عن طريق الوزارة.
٨– تم إحلال وتجديد عدد (4 ) مساجد عن طريق الوزارة.
٩- تم التعاقد على تأجير(25) ملحق من ملحقات المساجد بالمديرية.
١٠- تم تسليم عدد ( 1142) مجموعة من المطبوعات الواردة إلينا من الوزارة موزعة بين السادة الأئمة، وخطباء المكافأة المتميزين، ومنطقة الأقصر الأزهرية، ومنطقة الوعظ، ومديرية التربية والتعليم، وكلية البنات الأزهرية، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا.
١١- تم توزيع عدد (25) طن لحوم على المستحقين بمختلف ارجاء محافظة الأقصر من لحوم صكوك الاضاحى.
١٢- تم فرش عدد ( 19) مسجد بالسجاد الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة