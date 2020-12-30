ثقافة شمال سيناء: اعتماد فرقتى الفنون القومية والشعبية

شمال سيناء محمد حسين

تستعد مديرية ثقافة شمال سيناء لانطلاقة جديدة فى العمل الثقافى على أرض المحافظة .وقال أشرف المشرحانى، مدير عام ثقافة شمال سيناء، إن أبرز هذه الاستعدادت عودة نشاط المسرح من جديد على أرض المحافظة بعدد من الأعمال ومن خلال فرقة شمال سيناء المسرحية .

وأضاف أنه تم اعتماد الفرقة القومية للموسيقى العربية بفرع شمال سيناء لتقدم كل أنواع الفنون التراثية الأصيلة .

وأشار إلى أن الفرقة ستقدم عروضها بأنشطة فنية منوعة خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أنه فى هذا السياق تم اعتماد فرقة الفنون الشعبية لتقدم عروض فنون التراث السيناوى وتمثل المحافظة بمختلف الفعاليات .

وتابع أنه إلى جانب الاستعداد لما هو قادم يتواصل تنفيذ كافة الفعاليات الثقاقية وفى إطار الإجراءات الاحترازية حيث تنفذ الأنشطة المختلفة أونلاين بمختلف المواقع الثقاقية لتصل للجمهور المستهدف .